военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве установили личности восьми погибших в результате пожара в хостеле

Короткая ссылка
В Москве установили личности восьми погибших в результате пожара в хостеле. Об этом информирует столичная прокуратура.
В Москве установили личности восьми погибших в результате пожара в хостеле
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних», — рассказали в прокуратуре.

Выясняется возраст ещё одного погибшего мужчины.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек.

В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей стало то, что на окнах были решётки.

В столичном главке СК заявили, что неисправность электропроводки является одной из основных версий пожара в столичном хостеле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить