В Москве установили личности восьми погибших в результате пожара в хостеле. Об этом информирует столичная прокуратура.

«Это мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних», — рассказали в прокуратуре.

Выясняется возраст ещё одного погибшего мужчины.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек.

В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей стало то, что на окнах были решётки.

В столичном главке СК заявили, что неисправность электропроводки является одной из основных версий пожара в столичном хостеле.