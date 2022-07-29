СК назвал неисправность электропроводки одной из основных версий пожара в хостеле в Москве
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в настоящее время допрашивается руководство хостела.
Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей стало то, что на окнах были решётки.