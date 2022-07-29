СК назвал неисправность электропроводки одной из основных версий пожара в хостеле в Москве

В СК Москвы заявили, что неисправность электропроводки является одной из основных версий пожара в столичном хостеле, в результате чего погибли восемь человек.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время допрашивается руководство хостела.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей стало то, что на окнах были решётки.