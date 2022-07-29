В Тюменской области рассказали о работе по борьбе с преступностью

Прокурор Тюменской области Владислав Московских рассказал о работе по борьбе с преступностью в регионе.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как отметил Московских, за последние десять лет наблюдается положительная динамика — если в 2011 году в регионе было зарегистрировано 35 тыс. преступлений, то в 2021-м — 24 тыс.

Меньше регистрируется разбойных нападений и грабежей, также снижается уровень уличной преступности.

С развитием компьютерной техники и мобильной связи на 9% выросло число преступлений, совершаемых с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

«Противодействие и профилактика киберпреступности находятся в зоне нашего особого внимания», — сказал Московских.

Ранее сообщалось, что, согласно данным пресс-службы МВД по Удмуртии, в республике за первое полугодие 2022 года уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений.