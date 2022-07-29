В Башкирии задержали замначальника республиканской полиции Москвитина

В Башкирии задержан заместитель начальника республиканской полиции по оперативной работе Андрей Москвитин. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

В сообщении говорится, что 29 июля сотрудники управления ФСБ по Забайкальскому краю задержали Москвитина в рамках оперативного сопровождения уголовного дела.

Также отмечается, что всю информацию региональное МВД в установленном порядке передало в Главное управление собственной безопасности МВД России.

Как передаёт Интерфакс, Москвитин служит в МВД Башкирии с 2019 года, до этого он работал в полиции Забайкальского края.

В начале июля стало известно, что задержаны помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник управления ГИБДД по Санкт-Петербургу Алексей Семёнов и бывший замначальника петербургского главка МВД Иван Абакумов.