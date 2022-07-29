В Курской области нашли работу более 250 переселенцев из Донбасса и с Украины
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Ещё 303 человека рассматривают предложенные вакансии, 87 из них уже оформляют необходимые документы.
Работают мобильные офисы центров занятости совместно с представителями МФЦ, ПФР и работодателей. Специалисты организовали уже 52 выезда в пункты временного размещения.
Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.