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В Курской области нашли работу более 250 переселенцев из Донбасса и с Украины

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Служба занятости Курской области за пять месяцев трудоустроила 255 человек, прибывших из ЛНР, ДНР и с Украины.
В Курской области нашли работу более 250 переселенцев из Донбасса и с Украины
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Ещё 303 человека рассматривают предложенные вакансии, 87 из них уже оформляют необходимые документы.

Работают мобильные офисы центров занятости совместно с представителями МФЦ, ПФР и работодателей. Специалисты организовали уже 52 выезда в пункты временного размещения.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.

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