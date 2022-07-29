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В Подмосковье утвердили единый график школьных каникул на новый учебный год

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Для всех школ Московской области установили единый график каникул на новый учебный год.
В Подмосковье утвердили единый график школьных каникул на новый учебный год
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Подмосковья, в предстоящем учебном году школьники будут отдыхать пять недель.

«В школах Подмосковья каникулы пройдут по единому графику, по триместрам. Каникулы пройдут с 10 по 16 октября, с 21 по 27 ноября, с 31 декабря по 8 января, с 20 по 26 февраля, а также с 3 по 9 апреля», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Как уточняет телеканал «360», расписание каникул доступно в каждой школе Подмосковья.

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