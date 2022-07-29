В Подмосковье утвердили единый график школьных каникул на новый учебный год

Для всех школ Московской области установили единый график каникул на новый учебный год.

Как сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Подмосковья, в предстоящем учебном году школьники будут отдыхать пять недель.

«В школах Подмосковья каникулы пройдут по единому графику, по триместрам. Каникулы пройдут с 10 по 16 октября, с 21 по 27 ноября, с 31 декабря по 8 января, с 20 по 26 февраля, а также с 3 по 9 апреля», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Как уточняет телеканал «360», расписание каникул доступно в каждой школе Подмосковья.