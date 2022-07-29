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Путин заявил о хороших темпах развития строительной отрасли в России

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Президент России Владимир Путин заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, что российская строительная отрасль развивается в хорошем темпе.

«Марат Шакирзянович, строительная отрасль развивается у нас хорошими темпами. Практически все поставленные задачи решаются, достигаются все цели, о которых мы с вами говорили и которые были поставлены в результате совместного обсуждения, — из того, что можно было бы сделать», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минстрой России планирует в ближайшее время представить меры поддержки застройщиков коммерческой недвижимости.

В апреле президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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