Минстрой намерен представить меры для застройщиков коммерческой недвижимости

Минстрой России планирует в ближайшее время представить меры поддержки застройщиков коммерческой недвижимости.

«В настоящее время наши предложения по этому направлению отрабатываются с Минэком» — заявил первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в интервью РИА Недвижимость.

По его словам, предложения были изначально рассчитаны на ключевую ставку 20%, но потом ставка довольно быстро опустилась.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.