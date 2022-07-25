Эксперт по недвижимости Журавлёв рассказал о влиянии ключевой ставки ЦБ на рынок ипотеки

Эксперт по недвижимости Никита Журавлёв рассказал о влиянии ключевой ставки ЦБ на рынок ипотеки.

«Конечно, понижение ставки рефинансирования — позитивная новость для рынка недвижимости. Все ждали эту новость с тем, чтобы ипотечные ставки пошли вниз», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как предположил эксперт, граждане будут ждать субсидирования ипотечной ставки от застройщиков, где уже есть ставки и нулевые, и от 1 до 3%, но с повышением цены квадратного метра.

«Мы очень ждём, что ставка рыночная будет 2 — 3%. Не знаю, как это сделают, скорее всего, будет субсидировать сам застройщик, тогда рынок недвижимости оживёт», — заключил Журавлёв.

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