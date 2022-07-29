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Опрос показал отношение россиян к испытательному сроку при приёме на работу

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Специалисты сервиса SuperJob выяснили, как россияне относятся к испытательному сроку.
Опрос показал отношение россиян к испытательному сроку при приёме на работу
  • Gettyimages.ru
  • © Reza Estakhrian

Как пишет «Газета.Ru», 48% россиян воспринимают необходимость пройти испытательный срок при приёме на работу спокойно, 39% относятся к этому требованию с пониманием.

Ещё 10% не нравится проходить испытательный срок при трудоустройстве.

Увольняться в период испытательного срока приходилось почти каждому третьему респонденту, чаще всего это происходило по воле работника, а не нанимателя.

Ранее, как передавала НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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