Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве выросло до шести
- АГН «Москва»
Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
«К медикам за помощью обратились ещё двое постояльцев хостела. Общее число пострадавших составило, таким образом, шесть человек», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что всем пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек и ещё четверо пострадали. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.