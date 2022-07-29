Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве выросло до шести

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Число пострадавших в результате пожара в хостеле на Алма-Атинской улице Москвы увеличилось до шести.
Число пострадавших при пожаре в хостеле в Москве выросло до шести
  • АГН «Москва»

Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«К медикам за помощью обратились ещё двое постояльцев хостела. Общее число пострадавших составило, таким образом, шесть человек», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что всем пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек и ещё четверо пострадали. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.

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