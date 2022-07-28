В Крыму прокомментировали ситуацию на рынке труда

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Заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский прокомментировал ситуацию на рынке труда в республике.
В Крыму прокомментировали ситуацию на рынке труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На сегодня в Центре занятости Республики Крым состоят на учёте 6140 человек. По сравнению с прошлогодним периодом количество безработных уменьшилось в три раза. А в сравнении с 2020 годом — в девять раз. С апреля 2020 года мы находились в режиме повышенной готовности, тогда количество безработных составляло более 55 тыс.», — заявил Михалевский в эфире Центра управления регионом.

В настоящее время в республике открыто более 21 тыс. вакансий. Наиболее востребованы педагоги и медперсонал.

Ранее, как сообщала НСН, в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.

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