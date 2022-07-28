В Ростуризме высказались о перспективах туристической отрасли
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что с тем темпом, который взяла отрасль, и при правильных решениях индустрия может добиться колоссальных успехов в течение пяти-десяти лет.
Как отметила Догузова, в последние годы власти приняли много решений, касающихся развития туриндустрии. Выросло финансирование отрасли.
Тем не менее Ростуризм должен сделать ещё многое, чтобы отрасль развивалась сильно опережающими темпами, цитирует Догузову kp.ru.
Ранее в Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли.