В Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли

В Удмуртии планируют увеличить турпоток в республику до 1 млн человек в год. Такую задачу перед Агентством по туризму поставил глава региона Александр Бречалов.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

В частности, в июле обновили портал «ВизитУдмуртия». Там собраны данные о 225 достопримечательностях. Также представлен календарь событийных мероприятий.

«Мы можем поборотьcя за того туриcта, который раньше ездил отдыхать в другие cтраны либо путешеcтвовал по другим регионам. Также никто не отменял близлежащие регионы», — заявила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Она также отметила, что в республике сформировали национальный маршрут.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.