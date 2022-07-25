В Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.
В частности, в июле обновили портал «ВизитУдмуртия». Там собраны данные о 225 достопримечательностях. Также представлен календарь событийных мероприятий.
«Мы можем поборотьcя за того туриcта, который раньше ездил отдыхать в другие cтраны либо путешеcтвовал по другим регионам. Также никто не отменял близлежащие регионы», — заявила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.
Она также отметила, что в республике сформировали национальный маршрут.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.