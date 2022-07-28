Догузова прокомментировала ситуацию с долгами туроператоров

Короткая ссылка
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с долгами туроператоров перед российскими туристами.
Догузова прокомментировала ситуацию с долгами туроператоров
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она выразила мнение, что важно сохранить устойчивость рынка, поскольку при банкротстве от туроператора никому нет «никакой пользы».

Как пояснила Догузова, работающий туроператор, пусть ещё не выплативший долг, всегда лучше, чем обанкротившийся.

По словам главы Ростуризма, задачей в период пандемии было сделать так, чтобы выстоял туррынок и всем крупным операторам удалось продолжить работать и вернуть образовавшиеся долги, передаёт kp.ru.

Ранее в Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить