Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с долгами туроператоров перед российскими туристами.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она выразила мнение, что важно сохранить устойчивость рынка, поскольку при банкротстве от туроператора никому нет «никакой пользы».

Как пояснила Догузова, работающий туроператор, пусть ещё не выплативший долг, всегда лучше, чем обанкротившийся.

По словам главы Ростуризма, задачей в период пандемии было сделать так, чтобы выстоял туррынок и всем крупным операторам удалось продолжить работать и вернуть образовавшиеся долги, передаёт kp.ru.

Ранее в Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли.