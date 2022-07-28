Догузова заявила об изменении отношения к туротрасли в России

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об изменении отношения к туротрасли в России.
Догузова заявила об изменении отношения к туротрасли в России
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она сказала, что к туризму стали относиться как к важной отрасли экономики.

По словам Догузовой, в отрасли работает 200 тыс. компаний. Это свыше 2,5 млн рабочих мест. В высокий сезон их число вырастает практически в два раза, уточнила эксперт.

Глава Ростуризма добавила, что развитие отрасли поможет диверсифицировать региональные экономики и создавать больше рабочих мест, передаёт kp.ru.

Ранее в Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли.

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