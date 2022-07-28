В Ростуризме назвали сумму долга туроператоров перед клиентами
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» она пояснила, что сумма складывается из остатков долгов, связанных с пандемией, и задолженности, образовавшейся в 2022 году из-за ситуации с санкциями.
Как подчеркнула Догузова, с марта 2022 года сумма снизилась почти в два раза.
Глава Ростуризма добавила, что вопрос погашения долгов перед клиентами туроператоров находится на постоянном контроле ведомства, передаёт kp.ru.
Ранее в Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли.