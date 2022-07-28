В Ростуризме прокомментировали ситуацию с гостиницами среднего класса

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Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с гостиницами среднего класса.
В Ростуризме прокомментировали ситуацию с гостиницами среднего класса
  • Gettyimages.ru

В беседе с радио «Комсомольская правда» она выразила мнение, что отечественной туриндустрии не хватает таких объектов размещения.

По словам Догузовой, для более высокого уровня сервиса, качества и конкурентного соотношения цены и качества нужны отели трёх-четырёх звёзд.

Глава Ростуризма также отметила обеспечивающую инфраструктуру: в индустрии ощущается проблема с дорогами и перевозками, передаёт kp.ru.

Ранее в Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли.

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