В Ростуризме прокомментировали ситуацию с гостиницами среднего класса
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В беседе с радио «Комсомольская правда» она выразила мнение, что отечественной туриндустрии не хватает таких объектов размещения.
По словам Догузовой, для более высокого уровня сервиса, качества и конкурентного соотношения цены и качества нужны отели трёх-четырёх звёзд.
Глава Ростуризма также отметила обеспечивающую инфраструктуру: в индустрии ощущается проблема с дорогами и перевозками, передаёт kp.ru.
Ранее в Удмуртии рассказали о планах по развитию туротрасли.