RT открыл приём заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба — 2022

Телеканал RT открыл приём заявок на участие в ежегодной международной премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2022, которая вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic.

Премия присуждается в категориях «Лучшая работа из зоны конфликта» — репортажи журналистов, освещающих ход специальной военной операции на Украине, а также «Лучшая работа: гуманитарная миссия» — истории о людях, находящихся в зоне конфликта, о помощи гражданскому населению и беженцам, о восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.

Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2022 получат денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Подать заявку можно на сайте — https://award.rt.com. Работы принимаются в письменной форме и видеоформате.

Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из России, США и Йемена. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.

Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью «За отвагу», которая была вручена его семье на первой церемонии награждения.