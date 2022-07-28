Общий объём оказанных москвичам платных услуг превысил 1 трлн рублей в 2022 году

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Согласно данным Мосстата, объём платных услуг, оказанных москвичам с начала 2022 года, составил 1,2 трлн рублей — это на 8,8 % больше, чем за этот же период прошлого года.
Общий объём оказанных москвичам платных услуг превысил 1 трлн рублей в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

Больше всего средств жители столицы потратили на транспортные услуги — 28,6%. Второе место занимает оказание телекоммуникационных услуг — 12,1%, а третье — медицинские услуги (8,9%).

С начала года москвичам было оказано бытовых услуг на 82,2 млрд рублей — на 18,4% больше, чем в прошлом году. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования составили 34,1% трат, а услуги по аренде, лизингу и прокату — 22,5%.

Ранее «Известия» сообщали, что, по данным ресурса «Чек Индекс», средний чек за минимальный набор школьника, без учёта трат на повседневную одежду и принадлежности, в июне — июле 2022 года составил 13,3 тыс. рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году.

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