Экономист Иванов высказался об уходе ряда западных компаний из России

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Кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался об уходе ряда западных компаний из России.
Экономист Иванов высказался об уходе ряда западных компаний из России
  • Gettyimages.ru

«Уход западных компаний с рынка РФ оказался весьма выгодным для российских бизнесменов, поскольку зачастую активы продаются достаточно дёшево. Понятно, что иностранным представителям необходимо как можно скорее продать свой бизнес, поэтому цена оказывается в три-четыре раза ниже реальной», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Иванов, возможная сделка по H&M Group будет выгодна для потенциального покупателя, а также позволит сохранить рабочие места и поддержать внутренний рынок.

Ранее СМИ сообщали, что сеть H&M пытается найти нового владельца для активов в России.

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по импортозамещению Михаил Аким в беседе с ФАН рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.

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