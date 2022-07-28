В Госдуме объяснили выделение ещё 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
- РИА Новости
Депутат напомнила, что с 1 июня 2022 года по поручению президента прожиточный минимум был увеличен на 10%.
«Это повлекло дополнительные затраты региональных бюджетов на покрытие разницы между повышенным прожиточным минимумом пенсионера и пенсиями граждан, на устранение этого несоответствия и будут направлены 10 млрд рублей, выделенные правительством России», — объяснила Бессараб.
Ранее правительство России выделило дополнительно 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров в российских регионах. Доплаты смогут получить более 1 млн неработающих пенсионеров.