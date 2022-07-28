Минпромторг: покупатель бизнеса H&M в России может быть из дружественных стран

Минпромторг России подтвердил, что сеть H&M решила выставить свой бизнес в России на продажу. В министерстве отметили, что покупку бизнеса могут рассмотреть представители дружественных стран.

«Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», — приводит сообщение Минпромторга РИА Новости.

В министерстве заявили о готовности России к выстраиванию диалога с иностранными компаниями. Также в сообщении говорится, что государство оказывает поддержку инвесторам, решающим приобрести активы покидающих российский рынок компаний.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что сеть H&M пытается найти нового владельца для активов в России.

По данным газеты, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на примерно 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн.