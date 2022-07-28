В Петербурге для приёма коронавирусных больных открыли корпус Госпиталя для ветеранов войн
- РИА Новости
Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в Комитете по здравоохранению.
Всего сейчас в Петербурге развёрнуто 1259 коек для приёма больных с коронавирусом.
«Наш город поддерживает число свободных коек на рекомендуемом Минздравом уровне — около 20%. В последнюю неделю этот показатель уменьшился, в связи с чем было принято решение о перепрофилировании части корпуса-трансформера в Госпитале для ветеранов войн», — рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
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