В Петербурге для приёма коронавирусных больных открыли корпус Госпиталя для ветеранов войн

В Петербурге для приёма коронавирусных больных вновь открыли корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн, где предусмотрено 120 коек.

Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в Комитете по здравоохранению.

Всего сейчас в Петербурге развёрнуто 1259 коек для приёма больных с коронавирусом.

«Наш город поддерживает число свободных коек на рекомендуемом Минздравом уровне — около 20%. В последнюю неделю этот показатель уменьшился, в связи с чем было принято решение о перепрофилировании части корпуса-трансформера в Госпитале для ветеранов войн», — рассказал председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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