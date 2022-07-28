Правительство России выделило ещё 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

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Правительство России выделило дополнительно 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров в российских регионах. Доплаты смогут получить более 1 млн неработающих пенсионеров.
Правительство России выделило ещё 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил в ходе совещания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин. 

Отмечается, что социальные доплаты к пенсии будут выплачены гражданам, у которых доход находится на уровне ниже прожиточного минимума.

Как объяснили в правительстве, с 1 июня 2022 года по поручению главы государства минимальный размер оплаты труда увеличился на 10%. Это повысило нагрузку на регионы.

«Федеральные субсидии позволят компенсировать эти расходы и выплатить надбавки более чем 1 млн человек», — рассказали в кабмине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.

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