Правительство России выделило ещё 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

Правительство России выделило дополнительно 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров в российских регионах. Доплаты смогут получить более 1 млн неработающих пенсионеров.

Об этом сообщил в ходе совещания правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что социальные доплаты к пенсии будут выплачены гражданам, у которых доход находится на уровне ниже прожиточного минимума.

Как объяснили в правительстве, с 1 июня 2022 года по поручению главы государства минимальный размер оплаты труда увеличился на 10%. Это повысило нагрузку на регионы.

«Федеральные субсидии позволят компенсировать эти расходы и выплатить надбавки более чем 1 млн человек», — рассказали в кабмине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования.