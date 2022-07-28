Песков назвал внутрипартийным вопросом возможность слияния КПРФ и СРЗП

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутрипартийным вопросом возможность слияния партий КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».
Песков назвал внутрипартийным вопросом возможность слияния КПРФ и СРЗП
  • РИА Новости

«Это исключительно внутрипартийный вопрос», — сказал Песков.

Он также отметил, что, насколько известно, пока решений никаких принято не было. По его словам, есть «какой-то обмен заявлениями, не более того».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его политсила может объединиться с партией «Справедливая Россия — За правду» в том случае, если СРЗП будет готова выполнять партийную программу коммунистов.

До этого лидер СРЗП Сергей Миронов выразил мнение, что объединение «Справедливой России — За правду» и КПРФ неизбежно в исторической перспективе. Он также рассказал, что соответствующее предложение коммунистам давно сделано.

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