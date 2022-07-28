Зюганов высказался о возможности объединения КПРФ и СРЗП

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости заявил, что его политсила может объединиться с партией «Справедливая Россия — За правду» в том случае, если СРЗП будет готова выполнять партийную программу коммунистов.

«Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения — тоже. Пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — сказал Зюганов.

Он также назвал важным условием объединения выполнение программы КПРФ.

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов выразил мнение, что объединение «Справедливой России — За правду» и КПРФ неизбежно в исторической перспективе. Он также рассказал, что соответствующее предложение коммунистам давно сделано.

В мае партия «Справедливая Россия — За правду» провела в Госдуме заседание круглого стола, посвящённое вопросам импортозамещения и борьбы с необоснованной дискриминацией российских производителей при госзакупках.