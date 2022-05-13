Партия «Справедливая Россия — За правду» создала комитет против дискриминации отечественного бизнеса

Партия «Справедливая Россия — За правду» провела в Госдуме заседание круглого стола, посвящённое вопросам импортозамещения и борьбы с необоснованной дискриминацией отечественных производителей при госзакупках.

В рамках мероприятия был создан комитет против дискриминации отечественного бизнеса (комитет КПД).

Как рассказал депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, главной задачей комитета станет доведение до уполномоченных органов фактов явного противодействия развитию конкретных российских производителей, получению ими контрактов по надуманным или неявным основаниям.

Участники встречи также согласовали дальнейшую работу комитета. В частности, в ближайшее время в законодательство о госзакупках планируют внести изменения для противодействия формированию технических требований в аукционных заявках под конкретную модель иностранных производителей, что должно расширить доступ российских производителей к госконтрактам.

Ещё одним направлением деятельности комитета станет формирование системы обеспечения приоритета российской техники при госзакупках перед иностранной, внесение соответствующих положений в законодательство.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала поддержку малого и среднего бизнеса в России.