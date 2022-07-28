В Удмуртии с начала года выписали более 275 тысяч электронных рецептов

В Удмуртии с начала 2022 года пациентам выписали более 275 тыс. электронных рецептов.

Об этом сообщает издание susanin.news со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Как воспользоваться услугой: врач выписывает рецепт в виде электронного документа, ставит на нём свою цифровую подпись.

Пациент, скачав приложение «Мой рецепт», может посмотреть, в какой ближайшей к нему аптеке есть лекарство, выписанное врачом. Приложение уже работает в Ижевске.

Как пишет udmurt.media, к работе подключилась «Госаптека». Постепенно количество организаций увеличится.

Чтобы получить препарат по такому рецепту, нужно показать фармацевту QR-код на экране телефона.