Аналитики назвали самые востребованные профессии в Петербурге

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Аналитики сервиса HeadHunter составили перечень самых востребованных профессий в Санкт-Петербурге.
Аналитики назвали самые востребованные профессии в Петербурге
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Результаты опубликовал «Петербургский дневник».

Самыми востребованными специалистами в городе оказались менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами — для них открыто 4800 вакансий со средним окладом 80 тыс. рублей.

Второе место заняли продавцы и кассиры, третье — программисты, которым предлагают зарплату под 140 тыс. рублей.

При этом, по данным аналитиков, тяжелее всего найти работу журналистам, event-менеджерам, видеооператорам, гейм-дизайнерам, арт-директорам, оценщикам и продюсерам.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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