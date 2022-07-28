Аналитики назвали самые востребованные профессии в Петербурге

Аналитики сервиса HeadHunter составили перечень самых востребованных профессий в Санкт-Петербурге.

Результаты опубликовал «Петербургский дневник».

Самыми востребованными специалистами в городе оказались менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами — для них открыто 4800 вакансий со средним окладом 80 тыс. рублей.

Второе место заняли продавцы и кассиры, третье — программисты, которым предлагают зарплату под 140 тыс. рублей.

При этом, по данным аналитиков, тяжелее всего найти работу журналистам, event-менеджерам, видеооператорам, гейм-дизайнерам, арт-директорам, оценщикам и продюсерам.

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