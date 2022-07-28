В SuperJob назвали наиболее неблагоприятный для поиска работы возраст

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Руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала итоги опроса, согласно которому россиянам после 45 лет становится сложнее найти работу.
В SuperJob назвали наиболее неблагоприятный для поиска работы возраст
  • Gettyimages.ru
  • © :Dean Mitchell

«Действительно, чем старше человек, тем поиск сложнее. Мы просили соискателей по десятибалльной шкале оценить сложность поиска работы. Проще всего тем, кому исполнилось от 27 до 29 лет, они оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Самые большие сложности испытывают россияне старше 60 лет (8,2 балла). Но в целом средний балл по всему рынку труда в этом году составил 6,4, показатели находятся на уровне 2021 года», — сказала эксперт.

Также она добавила, что рекрутинговая активность работодателей в настоящее время находится на уровне 2017—2019 годов: идёт рост числа вакансий практически по всем отраслям.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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