Число самозанятых в Москве превысило миллион человек

Более миллиона жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова на официальном портале мэра Москвы.

«Число самозанятых в столице превысило 1 млн человек. Это около 15% всех работающих в городе. За первые пять месяцев этого года самозанятые перечислили в городской бюджет более 4,5 млрд рублей», — рассказал Пуртов.

По его словам, самозанятые получили доход в размере около 100 млрд рублей.

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