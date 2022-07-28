Число самозанятых в Москве превысило миллион человек

Короткая ссылка
Более миллиона жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых.
Число самозанятых в Москве превысило миллион человек
  • Gettyimages.ru
  • © elenaleonova

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление главы столичного департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова на официальном портале мэра Москвы.

«Число самозанятых в столице превысило 1 млн человек. Это около 15% всех работающих в городе. За первые пять месяцев этого года самозанятые перечислили в городской бюджет более 4,5 млрд рублей», — рассказал Пуртов.

По его словам, самозанятые получили доход в размере около 100 млрд рублей.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить