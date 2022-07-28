Депутат Мажуга оценил предложение расширить права россиян на перевод из иностранных вузов

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Анастасия Белоусова
Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с RT прокомментировал предложение предоставить россиянам, обучающимся в вузах недружественных стран, право по желанию переводиться в отечественные вузы.
Депутат Мажуга оценил предложение расширить права россиян на перевод из иностранных вузов
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По мнению депутата, инициатива «неплохая, но её следует обсудить».

«Важно, чтобы у тех, кто уже учится в России, были равные возможности с теми, кто хотел бы приехать», — считает он.

Парламентарий также напомнил о горячей линии министерства, куда каждый желающий может позвонить и узнать относительно дальнейшей возможности обучения в России.

Депутат уточнил, что, по его мнению, условия дальнейшего обучения необходимо обсуждать с каждым студентом индивидуально.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил расширить права россиян на перевод из иностранных вузов в отечественные.

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