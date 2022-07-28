Глава Ростуризма считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей.

«По поводу инициативы по созданию «чёрного списка» иностранных отелей, где поощряется русофобия. Считаю, что это нецелесообразно», — написала она в Telegram.

По её словам, случаи проявления русофобии в отелях фиксировались, особенно в марте — апреле этого года.

«На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер», — сказала Догузова.

Ранее экс-депутат бундестага Ульрих Ойме в беседе с RT рассказал об основных проявлениях дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных в Германии.