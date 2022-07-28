Глава Ростуризма считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей

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Глава Ростуризма Зарина Догузова считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей.
Глава Ростуризма считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«По поводу инициативы по созданию «чёрного списка» иностранных отелей, где поощряется русофобия. Считаю, что это нецелесообразно», — написала она в Telegram.

По её словам, случаи проявления русофобии в отелях фиксировались, особенно в марте — апреле этого года.

«На сегодняшний день таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер», — сказала Догузова.

Ранее экс-депутат бундестага Ульрих Ойме в беседе с RT рассказал об основных проявлениях дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных в Германии.

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