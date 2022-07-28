В Московском зоопарке 31 июля отметят день рождения больших панд, к празднованию могут присоединиться все желающие.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы, в честь праздника пройдут костюмированные представления, в том числе шоу китайских барабанов, танцы львов, драконов и лотосов.

«В нашей экспозиции представлены две большие панды — самка Диндин и самец Жуи. Их дни рождения идут один за другим. Диндин 30 июля исполняется пять лет, Жуи 31 июля — шесть. Традиционно мы объединяем два праздника в один — день рождения больших панд», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Для панд приготовят два торта из бамбука, а в полостях бамбуковых стволов спрячут ягоды и фрукты, сами торты обрамят цветами. В качестве подарка пандам вручат новые игрушки.

Как ранее сообщила газета «Известия» со ссылкой на официальный сайт мэра Сергея Собянина, павильон «Ластоногие» Московского зоопарка возобновил работу после реконструкции.