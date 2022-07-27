Эксперт: россиян обяжут платить из-за рубежа 30% НДФЛ без налоговых вычетов
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«Налог будет взиматься в полном объёме, вне зависимости от срока владения ею, и составит 30%. Уменьшить налог нерезиденту не получится», — цитирует РИА Новости Лебединскую.
По её словам, налоговый кодекс во всех странах строг к нерезидентам и ограничивает их в получении налоговых вычетов.
Эксперт уточнила, что, согласно кодексу, на вычеты имеют право только граждане, чей доход облагается налогом по ставке 13%.
Ранее Минфин разработал поправки к законодательству, согласно которым сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны будут платить налоги в России.