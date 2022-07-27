Эксперт: россиян обяжут платить из-за рубежа 30% НДФЛ без налоговых вычетов

Идея Минфина закрепить для сотрудников российских компаний, работающих удалённо за границей, уплату налогов в России станет причиной того, что этим гражданам при продаже недвижимости в России придётся платить НДФЛ в размере 30% без права на налоговый вычет, заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская.

«Налог будет взиматься в полном объёме, вне зависимости от срока владения ею, и составит 30%. Уменьшить налог нерезиденту не получится», — цитирует РИА Новости Лебединскую.

По её словам, налоговый кодекс во всех странах строг к нерезидентам и ограничивает их в получении налоговых вычетов.

Эксперт уточнила, что, согласно кодексу, на вычеты имеют право только граждане, чей доход облагается налогом по ставке 13%.

Ранее Минфин разработал поправки к законодательству, согласно которым сотрудники российских компаний, работающие за рубежом, должны будут платить налоги в России.