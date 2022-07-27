В Ленобласти в первый класс пойдут более 25 тысяч детей
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональных властей.
Общее число обучающихся в школах региона в новом учебном году составит 190 157, что на 7 тыс. больше, чем годом ранее.
Также к сентябрю в области откроют 22 «Точки роста».
«Будет отремонтировано 14 спортзалов в школах, а современное оборудование установлено в 37 учебных заведениях», — отметили в пресс-службе.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.