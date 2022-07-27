В Ленобласти в первый класс пойдут более 25 тысяч детей

Короткая ссылка
В Ленинградской области в первый класс пойдут 25 263 ребенка.
В Ленобласти в первый класс пойдут более 25 тысяч детей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональных властей.

Общее число обучающихся в школах региона в новом учебном году составит 190 157, что на 7 тыс. больше, чем годом ранее.

Также к сентябрю в области откроют 22 «Точки роста».

«Будет отремонтировано 14 спортзалов в школах, а современное оборудование установлено в 37 учебных заведениях», — отметили в пресс-службе.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качествах современных абитуриентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить