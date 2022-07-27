Из Ставропольского края отправили ещё одну партию гуманитарной помощи в Донбасс

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Из Ставропольского края отправили ещё две фуры с гуманитарной помощью в Донбасс. Всего регион передал 934 т таких грузов.
Из Ставропольского края отправили ещё одну партию гуманитарной помощи в Донбасс
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Сегодня отправляются две машины: одна собрана городом Ставрополем — жителями и предпринимателями, одна — в целом Ставропольским краем. С учётом этих машин в целом Ставропольский край отправил 53 фуры в Белгород, Ростовскую область, Республику Крым — там находятся распределительные пункты», — заявил депутат Думы Ставрополя Алексей Зимин.

Также стало известно, что из Удмуртии в ЛНР и ДНР отправили более 7 т гуманитарной помощи. Акцию поддержали промышленные предприятия, производители сельхозпродукции, предприниматели, местные жители, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу штаба общественной поддержки республики.

Ранее сообщалось, что из Нижегородской области отправили автоколонну с гуманитарным грузом для ДНР.

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