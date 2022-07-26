Из Нижегородской области отправили автоколонну с гуманитарным грузом для ДНР

Предприниматели Нижегородской области при поддержке правительства региона собрали для жителей города Харцызска в ДНР автоколонну с гуманитарным грузом, заявил губернатор Глеб Никитин.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт областного правительства.

«Большое спасибо всем нижегородским представителям бизнеса, кто включился в помощь жителям Донбасса. Это не только даёт возможность людям вернуться к нормальной жизни, но и закладывает основу для долгой дружбы и сотрудничества», — сказал Никитин.

По его словам, автоколонна везёт в том числе оборудование для организации образовательного процесса.

«Лично посетил образовательные учреждения в Харцызске, пообщался с ребятами и педагогами. Материальная база, к сожалению, там давно не обновлялась, а продолжать учиться нужно. В связи с этим принял решение усилить поддержку по этому направлению», — пояснил Никитин.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.