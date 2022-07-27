СК возбудил дело из-за падения штукатурки на детей в детсаду Подмосковья

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования трёх детей в детсаду Подмосковья из-за падения штукатурки.
СК возбудил дело из-за падения штукатурки на детей в детсаду Подмосковья
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 27 июля во время тихого часа в одном из дошкольных учреждений, расположенных в городском округе Видное, с потолка обвалилась штукатурка. В результате произошедшего пострадали трое детей, один из которых был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали при обвале штукатурки в детсаду в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить