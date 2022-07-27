СК возбудил дело из-за падения штукатурки на детей в детсаду Подмосковья

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования трёх детей в детсаду Подмосковья из-за падения штукатурки.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 27 июля во время тихого часа в одном из дошкольных учреждений, расположенных в городском округе Видное, с потолка обвалилась штукатурка. В результате произошедшего пострадали трое детей, один из которых был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали при обвале штукатурки в детсаду в Подмосковье.