Трое детей пострадали при обвале штукатурки в детсаду в Подмосковье
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«В городском округе Видное организована доследственная проверка по факту травмирования троих детей в результате падения на них с потолка штукатурки в дошкольном учреждении», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По предварительным данным, штукатурка частично обвалилась с потолка во время тихого часа.
Один ребёнок госпитализирован.
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