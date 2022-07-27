Трое детей пострадали при обвале штукатурки в детсаду в Подмосковье

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Трое детей пострадали в результате обвала штукатурки в детсаду в Московской области, сообщает региональный главк СК России.
Трое детей пострадали при обвале штукатурки в детсаду в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

«В городском округе Видное организована доследственная проверка по факту травмирования троих детей в результате падения на них с потолка штукатурки в дошкольном учреждении», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По предварительным данным, штукатурка частично обвалилась с потолка во время тихого часа.

Один ребёнок госпитализирован.

28 июня в Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди воспитанников частного детского сада «Белка».

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