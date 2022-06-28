В Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди детсадовцев

В Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди воспитанников частного детского сада «Белка».

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу управления СК России, в отношении детского сада, где произошло ЧП, организовали доследственную проверку.

«В рамках проверки следователями СКР будет дана оценка действиям сотрудников администрации детсада и ответственных за безопасность», — заявили в ведомстве.

Деятельность детского сада «Белка» временно приостановлена.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с URA.RU напомнила, что в картофеле и баклажанах содержится соланин, который при разогреве в микроволновке превращается в яд.