В Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди детсадовцев

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В Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди воспитанников частного детского сада «Белка».
В Тюмени выявили пять случаев заражения кишечной инфекцией среди детсадовцев
  • РИА Новости

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу управления СК России, в отношении детского сада, где произошло ЧП, организовали доследственную проверку.

«В рамках проверки следователями СКР будет дана оценка действиям сотрудников администрации детсада и ответственных за безопасность», — заявили в ведомстве.

Деятельность детского сада «Белка» временно приостановлена.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с URA.RU напомнила, что в картофеле и баклажанах содержится соланин, который при разогреве в микроволновке превращается в яд.

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