Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в июне остался на уровне 3,9%

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Уровень безработицы в России в июне остался на историческом минимуме в 3,9%. Об этом сообщили в Росстате.
Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в июне остался на уровне 3,9%
  • РИА Новости

По его данным, в июне 2022 года 3 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе Росстата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по итогам первого полугодия 2022 года уровень безработицы в регионе составил 0,6%.

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