Директор по персоналу Булкина прокомментировала популярность фриланса среди россиян

Директор по персоналу компании «Первый ОФД» Елена Булкина прокомментировала популярность фриланса среди россиян.

«Фрилансер — это не юридическое, а бытовое название. Фрилансер — это человек, который работает не в штате компании. Он работает по договору гражданско-правового характера, он может оказывать услуги за наличный расчёт как ИП, самозанятый и т. д.», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, молодёжь часто выбирает такой вариант работы, когда хочет сохранить баланс с личной жизнью.

Иногда это становится вынужденным выбором, отметила Булкина.

«Найти свою первую работу достаточно сложно. Без опыта работы в штат человека брать не хотят. На фрилансе человек может набраться знаний и опыта, и следующая его работа может быть уже и в штате, и на фрилансе», — пояснила она.

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