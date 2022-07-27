Директор по персоналу Булкина прокомментировала популярность фриланса среди россиян
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«Фрилансер — это не юридическое, а бытовое название. Фрилансер — это человек, который работает не в штате компании. Он работает по договору гражданско-правового характера, он может оказывать услуги за наличный расчёт как ИП, самозанятый и т. д.», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, молодёжь часто выбирает такой вариант работы, когда хочет сохранить баланс с личной жизнью.
Иногда это становится вынужденным выбором, отметила Булкина.
«Найти свою первую работу достаточно сложно. Без опыта работы в штат человека брать не хотят. На фрилансе человек может набраться знаний и опыта, и следующая его работа может быть уже и в штате, и на фрилансе», — пояснила она.
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