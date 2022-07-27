В Подмосковье предложили новую меру поддержки семеноводства

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил новую меру поддержки семеноводства — возмещение 50% затрат на покупку техники для подготовки семян.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Воробьёв во время беседы с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, востребованы и федеральные, и областные программы поддержки аграриев.

«Мы тоже помогаем компаниям — 253 млн рублей на семеноводство даём. Но необходимо масштабирование, чтобы была программа и по компенсации капексов (капитальных расходов. — RT)», — пояснил он.

По его словам, предприятиям нужно покупать современное оборудование для развития семеноводства.

«Думаю, что именно так мы и поступим. Сейчас примерно 20% компенсируем по овощам. И рассмотрим, чтобы дорастить до 50% возмещение на приобретение оборудования. Сегодня мы это решение предварительно приняли», — сказал Мишустин.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что по итогам визита в Ижевск председатель правительства России Михаил Мишустин и вице-премьер-министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров высоко оценили достижения Удмуртии в работе по поддержке малого и среднего бизнеса.