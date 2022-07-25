В Удмуртии рассказали о высокой оценке бизнес-климата со стороны Мишустина и Мантурова

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что по итогам визита в Ижевск председатель правительства России Михаил Мишустин и вице-премьер — министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров высоко оценили достижения Удмуртии в работе по поддержке малого и среднего бизнеса.

Об этом Бречалов сообщил в ходе аппаратного совещания 25 июля, пишет izhlife.ru.

«Мы действительно в лидерах в России по количеству субъектов предпринимательской деятельности, и количество переходит в качество. Так, если в 2017 году мы и до 3 млрд рублей не дотягивали по поступлениям в бюджет от малого бизнеса, то 2021 год — это почти 6 млрд», — сказал глава региона.

Он также сообщил, что в республике разработают программу «Миллион тонн зерна», сообщает izh.kp.ru.

По словам зампреда правительства республики Ольги Абрамовой, в текущем году валовый сбор зерна в Удмуртии ожидается на уровне более 700 тыс. т. Обеспечен прирост посевных площадей по основным сельхозкультурам: озимых — на 25%, яровых — на 4%, льна-долгунца — на 9%.

Ранее Минсельхоз России заявил, что российские аграрии во время уборочной кампании уже собрали 30 млн т зерна, урожайность по сравнению с прошлым годом выше на четверть.