В Крыму задержали сотрудника отдела муниципального контроля при получении взятки

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Сотрудники управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали при получении взятки главного специалиста отдела муниципального контроля администрации Красногвардейского района.
В Крыму задержали сотрудника отдела муниципального контроля при получении взятки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Чиновник задержан с поличным при получении денежных средств в размере 2,5 млн рублей за якобы предоставление разрешительных документов на строительство объекта недвижимости и предоставление в аренду муниципального земельного участка под его обслуживание, что может квалифицироваться как мошенничество (хищение денежных средств)», — заявила официальный представитель ведомства Елена Варламова.

Материалы оперативно-разыскной деятельности переданы в ГСУ СК России по региону для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали 21-летнего студента, которого подозревают в даче взятки заведующему кафедрой Севастопольского государственного университета (СевГУ).

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