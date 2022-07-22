В Севастополе задержали студента СевГУ, подозреваемого в даче взятки завкафедрой

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В Севастополе задержали 21-летнего студента, которого подозревают в даче взятки заведующему кафедрой Севастопольского государственного университета (СевГУ).
В Севастополе задержали студента СевГУ, подозреваемого в даче взятки завкафедрой
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА SevastopolMedia.ru

Отмечается, что весной сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего заведующего кафедрой вуза и его сотрудницу — их подозревали в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Позднее в причастности к преступной схеме заподозрили ещё одного человека — студента третьего курса учебного заведения. Он передал сотруднице вуза 30 тыс. рублей в качестве взятки для завкафедрой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки).

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении медсестры городской клинической больницы №40, подозреваемой в оформлении поддельных сертификатов о вакцинации.

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