В Крыму вынесли приговор гражданину Украины по делу о ложном сообщении о минировании

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В Крыму суд вынес приговор гражданину Украины по делу о ложном сообщении о минировании.
В Крыму вынесли приговор гражданину Украины по делу о ложном сообщении о минировании
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Как заявила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова, 12 октября 2021 года на электронный адрес регионального управления Роспотребнадзора поступила информация о минировании.

«В ходе осмотра здания Роспотребнадзора и прилегающей территории взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметила Варламова.

Было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

В феврале сообщалось, что в Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрывов на объектах социальной инфраструктуры.

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