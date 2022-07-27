В Крыму вынесли приговор гражданину Украины по делу о ложном сообщении о минировании

В Крыму суд вынес приговор гражданину Украины по делу о ложном сообщении о минировании.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Как заявила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова, 12 октября 2021 года на электронный адрес регионального управления Роспотребнадзора поступила информация о минировании.

«В ходе осмотра здания Роспотребнадзора и прилегающей территории взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено», — отметила Варламова.

Было возбуждено уголовное дело.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

В феврале сообщалось, что в Челябинске задержали мужчину, подозреваемого в совершении более 20 анонимных ложных звонков об угрозах взрывов на объектах социальной инфраструктуры.