На Ставрополье построили новую ветроэлектростанцию

В Петровском районе Ставрополья построили новую ветроэлектростанцию мощностью 60 МВт.

Как сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Управление по информполитике правительства Ставрополья, к концу года планируется завершить подготовительные и технические работы на объекте.

«Работы по строительству Берестовской ветроэлектростанции в Петровском округе уже завершены. В настоящий момент проводятся мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям», — рассказал министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Иван Ковалёв.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства сообщила, что в Москве завершили реставрацию фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина.